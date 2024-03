Man kan sagtens være kvinde og brandmand, siger kvindelig brandmand

Og der er altså mange, der ikke har vænnet sig til synet af en kvinde i brandmandsuniformen endnu.

- Når vi kommer ud på udkald, oplever vi ofte, at folk kigger lidt ekstra og er sådan "okay, det er en kvinde i brandtøjet" eller "okay, det er en kvinde, der kører den lastbil der, det er lidt vildt", fortæller Ann-Catrine Dahlgreen.

- Kvinder er lige så gode brandfolk som mænd

Stationsleder Peter Carlsen erkender, at brandberedskabet selv har et ansvar i at gøre faget mere attraktivt for kvinder - en ting, som han ikke synes, de i faget har været gode nok til.

- Man har måske ikke været god nok indenfor brandberedskabet til at fortælle om det gode ved at have kvinder ansat.

Så hvor ligger jeres ansvar i at gøre det her til et mere attraktivt fag for kvinder?

- Det er jo med at skabe en opmærksomhed på, at kvinder kan være lige så gode brandfolk som mænd, der er ingen forskel, siger Peter Carlsen, som fremover vil målrette deres ansøgninger mere til kvinder.

Og Ann-Catrine Dahlgreen har et budskab til de kvinder, der skulle sidde og have lyst til at prøve brandfaget.

- Det gør ingen forskel, om man er kvinde eller mand. Det skal man pakke væk, og sige "det er ligegyldigt, at jeg er kvinde, jeg er lige så god som mændene, så jeg kan også være brandmand!".