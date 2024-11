Manchester United-manager giver status på Christian Eriksen

Christian Eriksen har misset de seneste kampe for Manchester United grundet skader, og nu fortæller den midlertidige manager Ruud van Nistelrooy ifølge TV 2 Sport, at de håber på at få Eriksen til rådighed i aften, når de møder PAOK i Europa League.

- Vi har lige trænet, og nu skal vi tjekke, hvordan det ser ud. Forhåbentlig kan vi få Eriksen, Mount og Antony tilbage i truppen, siger han til klubbens hjemmeside.

Den fynske midtbanekreatør har vist god form denne sæson med fire mål og målgivende afleveringer.