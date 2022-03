Mand mister livet efter frontalulykke på Vestfyn

Politiet kan ikke på nuværende tidspunkt komme ulykkens omstændigheder nærmere. En bilinspektør er ved 18-tiden på ulykkesstedet for at forsøge at fastslå en årsag.

Inden for tyve minutter åbner politiet for trafikken igen, siger vagtchefen klokken 18.

To andre personer er kommet lettere til skade i forbindelse med ulykken, og de er blevet kørt til hospitalet for behandling.

De pårørende til den afdøde er ved at blive underrettet. Politiet har ikke yderligere at tilføje til sagen.