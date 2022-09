Mangel på fremtidens faglærte: Fynske unge skal lokkes ind i faget

I 2030 kommer der til at mangle 99.000 faglærte.

Det fremgår af en fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her skyldes problemet, at færre unge vælger at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

I et forsøg på at lokke flere unge til at tage en erhvervsuddannelse blev der afholdt Craft Festival på Lillebælt Værftet i Middelfart i de første tre dage af september.

- Vi er ret afhængige af, at der er nogle mennesker der gerne vil arbejde med deres hænder, siger direktør ved Brobygning Middelfart Lene Lawaetz.

Ifølge Lene Lawaetz vil konsekvenserne være til at se og føle, hvis ikke problemet bliver løst inden for de nærmeste år.

- Så kan du ikke få malet dit hus, lavet din vej eller købe mad i butikkerne, uddyber hun.

I øjenhøjde med de unge

Torsdag og fredag kom 1.300 fynske elever fra 7-10. klasse forbi Craft Festival for at afprøve nogle af de forskellige opgaver, som faglærte tager hånd om hver dag.

- Det er virkelig fedt, at vi får lov til at få åbnet vores øjne op for, hvilke uddannelsesmuligheder vi har, siger Johan Becher Andresen, der til daglig går i 8. klasse på Hyllehøjskolen i Middelfart.

Hans klassekammerat Liva Runøe Lund var også positivt stemt over for festivalen.

- Det er fedt at komme ud og se, hvad tingene rent faktisk går ud på frem for, hvad man tror, det går ud på, siger hun.

Til festivalen var 30 lokale virksomheder mødt op, og de havde alle taget arbejdsredskaber og lærlinge med sig. Og det var ikke helt tilfældigt valg, uddyber direktør Lene Lawaetz.

- Det, at virksomhederne tager de unge lærlinge med, gør, at vi får en kommunikation, hvor de unge taler med de unge, og det er vigtigt, siger Lene Lawaetz.

"The Future is Handmade"

Middelfart kommune, Brobygning Middelfart og Tietgenfonden var gået sammen om brobygningsprojektet "The Future is Handmade". Her er planen, at festivalen kommer til at blive afholdt de næste tre år.



- Vi ved, at der er rigtig mange unge mennesker som går med en drøm om at bruge deres hænder, men de ved ikke rigtig, hvordan de skal komme videre, siger Lene Lawaetz og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt at lave et sted såsom en festival, hvor man kan prøve alle de forskellige ting af og møde virksomhederne, mens man samtidig kan prøve håndværket af én til én.

Men det er ikke kun vigtigt for de unge at få mulighed for at afprøve de forskellige håndværksfag.

De pressede virksomheder nyder også godt af muligheden for at charmere sig ind på potentielt kommende lærlinge.

- Jeg har allerede snakket med nogle af de virksomheder, der stiller op, og de er faktisk ret overraskede over, hvor mange kontakter de allerede har fået blandt de unge mennesker, fortæller Lene Lawaetz.

- Nu har jeg gået og lyttet lidt på festivalen, og jeg kan altså se, at der er håb forude. Der er rigtig mange unge mennesker, der syntes det er værd at komme efter.

Manglen på faglærte mærkes allerede flere steder. Alene i Nyborg Kommune mangler man over 30 faste medarbejdere i ældreplejen.