Massiv mængde børneporno: 59-årig dømt for mindst 160 tilfælde af seksuelle overgreb mod børn

En 59-årig mand fra Middelfart er onsdag ved Retten i Odense blev idømt otte års fængsel, oplyser Fyns Politi.

Han er dømt for besiddelse af en større mængde børneporno og for mere end 160 forhold om seksuelle overgreb mod børn og unge via grooming på forskellige sociale medier og chatfora.

- Vi har brugt mange ressourcer på at efterforske sagen og strukturere det meget omfattende videomateriale, der er i sagen. Vi har arbejdet på at identificere ofre og tilvejebringe beviser for, at den 59-årige ikke bare har været i besiddelse af større mængder børneporno, men også har begået overgreb og produceret børneporno, siger politikommissær Morten Ravn fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.