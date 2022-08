Mathilde Falch underholdte om tungt emne: - Vi er nogle "bad motherfuckers"

- Det står værre og værre til. Der er flere og flere unge, der mistrives og får diagnoser, samtidig med at psykiatrien lider mere end nogensinde.

Sådan lyder det fra musikeren Mathilde Falch - og hun ved, hvad hun taler om.

Hendes egen historie med psykiatrien har hun fortalt flere gange i de seneste 12 år, og sådan skulle det gerne være for flere.

For det skal være okay at tale om at have det svært eller at være ramt af en psykisk lidelse.

Det var budskabet, da der for sjette år i træk blev afholdt Sindssyg God Søndag i Middelfart.

- Der er rigtig mange mennesker, der lider af det ene eller det andet, og det vil vi gerne skabe nogle gode rammer omkring, at vi kan tale åbent om, siger Kamilla Uttrup, der er kulturkonsulent ved Middelfart Kultur & Bibliotek.

Arrangementet, der er et samarbejde mellem Middelfart Kultur & Bibliotek, Middelfart Museum og Psykiatrien i Region Syddanmark, blev afholdt i Teglgårdsparken, hvor det gamle sindssygehospital dannede rammen for programmet, der både indeholdt musik, foredrag, gadeteater og en historisk vandring.

Stadig tabu trods åbenhed

Ét af hovednavnene var musiker Mathilde Falch, der i sin ungdom selv har kæmpet med blandt andet anoreksi og misbrug gennem flere år og derigennem oplevet psykiatrien indefra, da hun var på en lukket psykiatrisk afdeling i et halvt år.

Derfor havde hun også et helt særligt budskab til søndagens gæster.

- Noget af det jeg sætter allermest pris på ved at være rundt til et arrangement som det her, det er simpelthen at sige, at man kan få det godt, og man kan komme ud på den anden side, og vi kan faktisk lære utrolig meget af det.

- Hver gang jeg taler om det, finder jeg ud af, at det er slet ikke så farligt at tale om, siger Mathilde Falch.

Både Mathilde Falch og Kamilla Uttrup mener, at selvom der er kommet mere åbenhed omkring psykiatrien, så kan det stadig være et tabu at snakke om svære følelser for mange mennesker.

Netop derfor var det vigtigt, at rammerne på søndagens arrangement gjorde det hyggeligt og festligt at sætte fokus på det tunge emne.

- Det er sjette år vi holder Sindssyg God Søndag, og vi kan jo mærke, der sker noget. Det bliver nemmere og nemmere at lave de her slags arrangementer, og folk, der kommer, synes, at det er dejligt at kunne snakke med en ambassadør, siger Kamilla Uttrup.

- Vi bliver benhårde

For Mathilde Falch er det da også vigtigt at understrege, at der både er håb for dem, der i øjeblikket kæmper med sindet, og at når først man er ude på den anden side, så kan man bruge sin kamp til sin fordel.

- Jeg tror, der er et billede af psykisk sygdom og af psykiatrien som noget, der er skamfuldt, og noget som er sårbart og svagt, men de mennesker jeg møder, som har kæmpet med de her ting og kommer ud på den anden side, vi bliver benhårde, vi bliver nogle ”bad motherfuckers”, og vi lærer rigtig meget af det, som er en kæmpe styrke, man kan have med i resten af sit liv, siger Mathilde Falch.

På Odense Universitetshospital er der så massiv lægemangel i børne- og ungdomspsykiatrien, at børn og deres familier må vente fire gange så lang tid på at komme til udredning.