Middelfart får EU-hæder som Europas mest bæredygtige destination

Middelfart var nomineret blandt 43 andre ansøgere, oplyser borgmester Johannes Lundsfryd.

Han tilføjer, at prisen betyder, at Middelfart nu får styrket sin internationale markedsføring og bliver rollemodel for andre kommuner og byer i Europa.

- Jeg er stolt af, at vores indsats for klimaet endnu engang har høstet international anerkendelse. Vi startede lokalt med vores politiske beslutninger om klimaet, vi begav os nationalt med klimafolkemødet – og nu bliver vi også kendt i Europa for at være en bæredygtig destination, siger borgmesteren.

Han siger videre, at et af de tiltag, kommunen arbejder på i forhold til at udnytte prisen bedst muligt, er at skabe et internationalt spor på Klimafolkemødet.

- Klimafolkemødet skaber forandring og forankring. Det glæder vi os til at dele med hele Europa, siger Johannes Lundsfryd.

Europæisk forbillede

Ifølge juryen blev Middelfart valgt, fordi man i Lillebæltsbyen er en lille destination med skyhøje ambitioner, og som har potentiale for at være forbillede for hele Europa.

På turistkontoret VisitMiddelfart er der også begejstring og glæde at spore. Det var VisitMiddelfart, der sammen med Brobygning Middelfart, skrev ansøgningen.

- Vi vil have fat i de turister, der gerne vil opleve et bæredygtigt ophold med oplevelser, der belaster naturen mindst muligt. Derfor udarbejder vi en langsigtet bæredygtig turismestrategi, som også omfatter de internationale gæster, som EDEN-awarden kommer til at tiltrække, siger turistchef Majbritt Chambers og tilføjer:

- Vi har allerede en lang række bæredygtige overnatningsmuligheder og aktiviteter og med denne award vil vi arbejde endnu mere med bæredygtighed i 2022.

Udover æren og udnævnelsen følger der professionel hjælp til at udvikle internationale kampagner, der skal understøtte sæsonorienteret turisme og skabe endnu flere oplevelser og aktiviteter i Middelfart i 2022.