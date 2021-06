Middelfart-familie blandt landets rigeste: 621 millioner kroner i overskud i svært år

Familien Østergaard-Nielsen i Middelfart havde som mange andre fynboer, der driver virksomhed, et udfordrende corona-år.

Faldet i olie- og fragtpriser i kølvandet på coronaen påvirkede indtjeningen, men så er det jo meget godt alligevel at omsætte for 66 milliarder kroner og tjene 621 millioner kroner før skat.

Det viser regnskabsresultatet i koncernregnskabet for Selinvest, der blandt andet omfatter Bunker Holding, der er verdens største inden for salg af brændstof til skibe.

Bunker Holding udgør over 90 procent af koncernens omsætning.



Selv om tallene er imponerende, er omsætningen faldet med 11 milliarder kroner, mens indtjeningen i det foregående regnskabsår var på over en milliard kroner.

- Med tanke på den usikkerhed, vi så ind i ved regnskabsårets start, og hvor turbulent året har været, så er jeg stolt af de resultater, vi har opnået. Vi har formået at vækste og udbygge vores markedspositioner på trods af krisen, og vores medarbejdere verden over har leveret en fornem indsats i et mildest talt anderledes år, siger ejer og administrerende direktør Østergaard-Nielsen.