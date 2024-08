Middelfart-fans i ekstase - "vi er kongerne af Fyn"

- Vi ved da bare, hvem der styrer Fyn nu, vi er kongerne af Fyn.

Oven på den meriterende sejr over OB var det et par jublende Middelfart-fans, som TV 2 Fyn fangede efter kampen. De tre venner Noah Madsen, Magnus Augustinussen og Oscar Simonsen, der er indehaveren af ovenstående citat, var i hvert fald ved godt mod.

- Det er fantastisk, det er bare skønt. Adrenalinen pumper bare derud af, og det er prikken over i et at kunne fejre det efter straffesparkskonkurrence, uddyber Oscar Simonsen.

Og spørger man de tre fans, så er der mere godt i vente for Middelfart.

- Det er et hold på vej op, der har ambitioner om at komme op i første division. Det her er starten på noget stort, mener Magnus Augustinussen.