Middelfart hepper på Eriksen: - Jeg har aldrig set voksne mænd med tårer i øjnene

- De var allesammen ligblege i hovedet. De stoppede med at spise og rejste sig op og kiggede. Det er jo byens helt, forklarer indehaveren af caféen Thomas Altinbulak.

Lettelse blandt de lokale

Blandt middelfarterne er der enighed om, at den første danske EM-kamp i 2021 ikke lige bliver én, man glemmer.

- Det sidder i mig endnu, siger Flemming Haase og bliver bakket op af hustruen.

- Jeg stod klar med mad, vi skulle have i pausen. Men så skete det her, så det endte med, at vi ikke fik noget at spise, siger Clara Schmidt.