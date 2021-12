Middelfart-koncern: Dom i Syrien-sag er ikke kun skidt

Bunker Holding og Dan-Bunkering finder flere formildende omstændigheder ved den dom, der tirsdag idømte direktør Keld Demant fire måneders betinget fængsel og kostede Dan-Bunkering og Bunker Holding bøder på i alt 34 millioner kroner.

Desuden konfiskeres en fortjeneste på 15 millioner kroner.

- Retten har ikke fundet, at nogle af de tiltalte har handlet med direkte forsæt til at overtræde EU's sanktioner. I forhold til Dan-Bunkering har retten fundet, at de medarbejdere i Dan-Bunkerings russiske filial i Kaliningrad, som gennemførte handlerne, burde have vidst, at der var en sandsynlighed for, at selskabets russiske kunde anvendte brændstoffet i strid med EU's sanktioner. Retten fandt derimod ikke, at hverken Bunker Holding eller dets administrerende direktør bevidst havde handlet i strid med EU's sanktioner, men derimod at der var handlet uagtsomt i forhold til det mindre antal handler, der blev gennemført i foråret 2017, hedder det i en pressemeddelelse fra koncernen.

Dan-Bunkering hæfter sig ved, at bøden til Dan-Bunkering blev fastsat til en tiendedel af anklagemyndighedens bødekrav, mens Bunker Holdings bøde blev reduceret til en tyvendedel del af anklagemyndighedens krav.