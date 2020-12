En sidste skål: Middelfart lukker delvist ned

Mit coronahjerte siger, at det er okay. Mit arbejdshjerte siger, at det er skidetræls. Lotte Rasmussen, indehaver, Guldkronen

- Det er jo trist. Men omvendt, hvis det er det, der skal til, så er det det, der skal til for at få situationen under kontrol.

Sådan sagde Lene Lasson, da TV 2 Fyn fredag tog temperaturen på Middelfart, inden byen - og kommunen i det hele taget - lukkes delvist ned klokken 16.00 på grund af den stigende smitte med covid-19.

Lene Lasson og hendes mand Jørgen Brorson var taget fra sommerhuset i Bro og ind til Guldkronen på Torvet for at få årets sidste fadøl på stamværtshuset.

En del af vores sociale liv

Parret bor i Nordsjælland, men har valgt at blive i sommerhuset til på den anden side af nytår. Og det er ikke nyt for dem.

- Vi var her også under hele nedlukningen i foråret, så vi er vant til at underholde os selv i sommerhuset, så det skal nok gå. Men det er trist i det hele taget, siger Lene Lasson og lægger ikke skjul på, at Guldkronen også har en værdi for parrets besøg på Nordvestfyn.

- Det er et rigtig hyggeligt sted at komme. Både personale og andre kunder er rigtig hyggelige, og man snakker sammen og kommer hinanden ved. Det er en del af vores sociale liv, siger Lene Lasson.

En af dem, som det nordsjællandske ægtepar er kommet for at ønske god jul, er Lotte Rasmussen, som ejer Guldkronen sammen med sin mand Henrik Rasmussen.

- Det er underligt. Det er en tom fornemmelse, siger Lotte Rasmussen og tilføjer:

- På en eller anden måde er vi kede af, at vi har gjort så meget og har fulgt alle regler, holdt afstand og sprittet af og alle de ting, man skal gøre. Så man føler på en eller anden måde, at det er spildt. På den anden side kan man jo godt se, at med de coronatal, der er, så er det jo fornuftigt, at vi skal lukke.

- Men det er ikke sjovt. Og slet ikke til jul, siger Lotte Rasmussen og summerer situationen op:

- Mit coronahjerte siger, at det er okay. Mit arbejdshjerte siger, at det er skidetræls.

Når de sidste kunder har forladt Guldkronen klokken 16.00, og alle har ønsket hinaden glædelig jul og på gensyn, står Lotte Rasmussen tilbage med udsigten til en lang juleferie og 800 æbleskiver i fryseren. De skulle have været en del af stedets juletraditioner.

- Men vi finder nok en eller anden sjov måde at bruge de 800 æbleskiver på, siger hun.

Ligesom Lasson og Brorson var det for Frederik Guldbrandt Jespersen et spørgmål om at få det sidste med inden nedlukningen.

Han var derfor hastet i fitnesscentret for at få den sidste sved på panden i denne omgang. At fitnesscentret slukker lyset klokken 16.00, ærgrer ham en del.

- Inden de lukkede, ville jeg lige herned og være sammen med mine kammerater, og tage en sidste god omgang, inden vi ikke måtte mere, siger Frederik Guldbrandt Jespersen

I øjeblikket kan han heller ikke komme til at spille fodbold, som han plejer, så nu må han selvtræne og tager nok hul på løbetræning.

- Jeg må lave et lille program til mig selv derhjemme i stedet for. Jeg skal jo lave et eller andet, siger Frederik med et skævt smil.

Så mens mange middelfartere brugte de lyse timer af fredagen til at kaste med jern og drikke øl på barerne, er byens borgmester ikke i tvivl om, at den delvise nedlukning af i alt 69 kommuner landet over er en nødvendighed.

- Mit gode råd er, at man både skal følge de restriktioner, der er, og man skal følge de anbefalinger, der er fra de nationale myndigheder, fordi det er alvor, vi har brug for at bremse op, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S) og tilføjer:

- Vi har brug for at have færre sociale kontakter, og vi har brug for at tænke os om i alle de situationer, vi indgår i aktion med andre mennesker.

- Vi kan godt bryde smittekæden. Vi kan sænke smittetallet, og det er nu, at vi skal træde i karakter. Det er en fælles opgave for os alle, slår borgmesteren fast.

Nedlukningen rammer blandt andet serveringssteder, mens idrætslivet lukkes og kulturinstitutioner og lignende skal lukke indendørs arealer (se faktaboks underneden).

Men Middelfart Kommune lukker ikke, påpeger Johannes Lundsfryd.

- Der er en lang række funktioner, der bliver opretholdt. Folk, som skal mødes med jobcentret, kommer til møde ind på video eller per telefon. De, der skal have hjemmepleje, får hjemmepleje derhjemme. De, der har brug for hjælp og støtte, får hjælp og støtte, nævner han.

- Men det er klart, vi gør tingene på en anderledes måde, og heldigvis har vi jo en række planer i skuffen fra foråret, hvor vi kan trække på de erfaringer, vi har gjort i forhold til, hvordan vi gør det i praksis.

