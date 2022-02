Middelfart-skole dystede med: Se hele finalen i Smart Parat Svar

- Det er fuldstændig vildt, og jeg glæder mig meget til at se om vi vinder, siger Maja Brandt Jacobsen, der er med på holdet.

Finalen er online

Corona har gjort mange elevers undervisning til en disciplin på nettet, og det er desværre også tilfældet med årets finale, men det tager Snehvide og De Fem roligt.

- Vi har læst op på nettet og øvet os og sagt ting til hinanden. Det er ok, og det fungerer, at det er online, siger Maja Brandt Jacobsen.

- De går op i det med liv og sjæl, og jeg er meget stolt. De er vildt seje, siger klasselærer Fie Vesterskov.

Når man er nået til finalen, vil man også gerne vinde, og 6.a fra Lillebæltskolen er ingen undtagelse.

- Hvis vi vinder, går vi amok, siger Maja Brandt Jacobsen.

- Så tror jeg, jeg revner af stolthed, lyder det fra klasselærer Fie Vesterskov.

Skal styrke læselysten

Formålet med Smart Parat Svar-quizzen er at fremme og fastholde større børns læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et område.

Ideen med quizzen er at gøre læseren til rollemodel. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende og vise, at det er smart at have viden.

Quizzen tager udgangspunkt i litteratur, både skøn- og faglitteratur. Men der er også andre emner, hvor man kan vise, at man er ekspert. Det kan være spørgsmål om politik, spil eller sport.

