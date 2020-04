Middelfart vender blikket: Bliver en del af Destination Fyn

Den fynske turismeklynge Destination Fyn får et nyt medlem. Middelfart Kommune, der indtil nu har været den eneste af de ti fynske kommuner, der ikke var med i samarbejdet, har søgt om optagelse.

Og det er en populær tilføjelse hos Kenneth Muhs, der er formand for Erhvervshus Fyn, som Destination Fyn hører under.

- Jeg hilser det velkomment. Det er en glædelig nyhed for Fyn, og for det samarbejde vi har om turisme på Fyn, siger han.

Destination Fyn arbejder både med markedsføring af Fyn og med udvikling af arrangementer, der kan tiltrække turister.

Destinationsselskaber lægges sammen

Beslutningen kommer i kølvandet på, at regeringen og Kommunernes Landsforenings har aftalt, at kommunernes turismefremme skal bestå af 15-25 tværkommunale destinationsselskaber som Destination Fyn.

- Det er også et skift af strategi for os. Tidligere har vi arbejdet med at tiltrække nogle af de turister, som besøger Legoland. Det har vi gjort os nogle erfaringer med, og det har sådan set være udmærket, men vi er kommet frem til, at vi tror, vi kan få endnu mere ud af at samarbejde med de øvrige fynske kommuner om at fokusere på kystturisme, fortæller borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Årligt er der over 500.000 overnatninger i Middelfart Kommune, og turismebranchen udgør en vigtig del af erhvervet i kommunen.

- Det, Destination Fyn kan, matcher godt med vores ambitioner. Man har fokus på kystturisme, og det matcher med vores ambitioner for Lillebælt. Derudover passer arbejdsformen godt på den måde, at man sådan set både arbejder med markedsføring og produktudvikling af aktiviteter for turister. Vi er den største turismekommune på Fyn, så derfor er det vigtigt for os, at dem vi samarbejder med matcher vores ambitioner, og det gør Destination Fyn, siger borgmesteren.

En hel ø

Middelfart Kommune har tidligere samarbejdet med Destination Fyn om blandt andet Bike Island-projektet, der går ud på at markedsføre Fyn som cykel-ø, men nu bliver samarbejdet formaliseret.

- Fyn er omgivet af vand. Det er en naturlighed at få skabt et hele omkring Fyn. Turister kender ikke nødvendigvis til vores kommunegrænser, så det her giver os en endnu stærkere platform at markedsføre Fyn ud fra, og det er rigtig, rigtig positivt, siger Kenneth Muhs.

Ifølge Johannes Lundsfryd Jensen giver det ny samarbejde også mulighed for at styrke fortællingen om det lokale farvand.

- Lillebælt som brand kan også blive styrket af det her. Det strækker sig jo fra Sydfyn. Fra Faaborg, over Assens og op til Middelfart. Det er et unikt farvand, som vi har arbejdet med i en længere periode i forhold til aktiviteter og branding, og nu kan vi få et endnu tættere samarbejde, siger han.