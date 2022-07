Middelfarter til EM for fjerde gang: - Det bliver den største slutrunde nogensinde

30-årige Katrine Veje fra Middelfart har spillet i Vejle BK, OB, Brøndby IF, Montpellier, Arsenal og nu i FC Rosengård. Hun har 137 landskampe på CV'et, og så har hun vundet mesterskaber, pokalfinaler og en sølvmedalje ved seneste EM i 2017.

Hun har med andre ord prøvet lidt af hvert i allerøverste liga og er en af de mest erfarne landsholdsspillere, og alligevel ser hun den kommende EM-slutrunde som det største nogensinde for hende selv og for kvindefodbolden.

- Jeg tror, at den her slutrunde bliver en af de største, vi har oplevet nogensinde med alt det, som England har gjort, men også med måden, som kvindefodbold har udviklet sig på de seneste år, siger Katrine Veje.

Med dét hentyder hun blandt andet til, at den kommende EM-finale på Wembley blev udsolgt på 43 minutter, og at der er solgt 500.000 billetter til slutrunden.

Og så hentyder hun til, at hun for to uger siden stod i Parken og sang nationalsang sammen 21.000 mennesker på lægterne, da hun og resten af landsholdet for første gang nogensinde spillede på Danmarks nationalstadion.



- Da nationalmelodien kom på, fik jeg lidt tårer i øjnene. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var helt lille. Det er stort at være en del af den her udvikling for kvindefodbolden. Jeg har været med i så mange år og har drømt om det her.