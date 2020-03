Middelfarts butikker går sammen: Shop på gågaden hjemme fra din sofa

Der er ikke meget liv i butiksgaderne i Middelfart Kommune for tiden. Nogle forretninger har nemlig fået påbud om at lukke, mens andre har gjort det frivilligt.

Vi tror på, at der er et liv efter den her krise Bent Winther, guldsmed, Middelfart

Fælles for dem alle er dog, at der er markant færre kunder end normalt. Og det problem vil organisationen Brobygning Middelfart gerne hjælpe butikkerne med gennem et nyt initiativ, der blandt andet samler alle butikkerne i én fælles webshop.

- Det er forskelligt, hvordan butikkerne oplever det, men især vores tøjbutikker er hårdt ramt af det her, siger Mette Ahlmann Engleson, der er projektleder hos Brobygning Middelfart.

Fælles webshop

Organisationen Brobygning Middelfart lancerer derfor en ny kampagne, der blandt andet inkluderer en fælles webshop, hvor kommunens butikker kan sælge deres varer online.

På den måde undgår vi, at de handler på for eksempel Zalando ellert Boozt, og pengene går i stedet til lokale forretninger Mette Ahlmann Engleson, projektleder, Brobygning Middelfart

- Butikkerne kan lægge billeder op af varer, så borgerne trygt og sikkert kan handle hjemmefra. På den måde undgår vi, at de handler på for eksempel Zalando ellert Boozt, og pengene går i stedet til lokale forretninger, siger Mette Ahlmann Engleson.

Og hele idéen bag initiativet er netop, at borgerne skal få øjnene op for de mange lokale muligheder. Planen er, at webshoppen går i luften indenfor en uge, når teknikken er faldet på plads.

- Gennem den her krise har man vænnet sig til at skulle handle online, og det vil man måske gerne blive ved med efter krisen. Nu kan man så også handle lokalt online, siger Lene Lawaetz, der er direktør for Brobygning Middelfart.

#I Middelfart

Initiativet blev til for at hjælpe Middelfarts butikker gennem krisen og ud på den anden side. Foto: Jeanette Fournier

Den fælles webshop er en del af et nyt og større initiativ, der går under navnet #I Middelfart. Og det er et initiativ, der er kommet til som følge af den sitiuation, coronavirus har bragt samfundet i.

Udover den fælles webshop køber Brobygning Middelfart også gavekort for 100.000 kroner i de lokale butikker. Dermed får de butikkerne en indtægt med det samme.

Brobygning Middelfart Bag organisationen Brobyging Middelfart står Middelfart Kommune, Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handel og VisitMiddelfart.

Gavekortene bliver udloddet i konkurrencer om, hvem der kan fortælle den bedste historie om Middelfart.

Og direktøren for den initiativtagende organisation er sikker på, at det kan være med til at redde det lokale handelseliv.

- Butikkerne og de små virksomheder i Middelfart Kommune er i knæ, og vi er nødt til at hjælpe dem. Men det er også nu, vi har mulighed for at få hele Middelfart med, fordi alle vil gerne være med til at hjælpe, siger Lene Lawaetz.

Der er et liv efter krisen

Middelfarts mange butikker har taget godt imod initiativet og ser det som en mulighed for at vise byens beboere, at de stadig er til stede, selvom de fysiske butikker er midlertidigt lukkede.

- Vi tror på, at der er et liv efter den her krise. Vi er lukket ned, fordi vi følger anvisnigerne, men det her er midlertidigt, og vi tror på, at vi kommer igen med fuld kraft, siger guldsmeden Bent Winther, som er én af de mange butiksejere i byen.

For guldsmeden handler det om at tydeliggøre det sammenhold, der er i byen, og det gør han blandt andet ved sammen med sine medarbejdere at vise sig i byen og hænge klistermærker op.

- Kunderne er ikke lige så loyale, som de var engang. Det hele er meget mere flyvsk i dag. Så dem, der er aktive, de bliver set, og dem, der sætter sig ned og venter på, at det hele går galt, de kan risikere at få ret, siger Bent Winther.

Virtuelle gågader

For at hjælpe odenseanske butikker med at holde skindet på næsen blev et lignende tiltag lanceret af Odense Kommune i sidste uge under navnet sammenomodense.dk.

Idéen med en såkaldt virtuel gågade er også her at hjælpe butikker og restauranter til at omstille sig til at drive forretning i en coronatid.

- Jeg håber, det her kan blive et stykke infrastruktur, hvor de kan komme i gang med at sælge deres varer. Måske til nogle nye kundegrupper og måske kan de oprindelige kundegrupper få varerne på en anden måde, sagde Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), om initiativet.

I Middelfart er de også overbeviste om, at deres nye webshop vil kunne redde butikker. Ikke mindst, fordi de tror på, at kunderne vil bakke op.

- Jeg er overbevist om, at borgerne vil støtte op om det her. I de lokale grupper på Facebook, er der allerede mange, der skriver: "Husk at handle lokalt", siger projektleder Mette Ahlmann Engleson.