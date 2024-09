Milliardær-frue dropper slotssalg

For omtrent et år siden satte Susan Astani Sophienlyst Slot ved Middelfart til salg for 29 millioner kroner. Men nu har hun tilsyneladende droppet salget.

Det afslører et opslag på Facebook, hvor Susan Astani skriver at dørene på slottet i stedet åbnes for "fest og ballade". Hun uddyber at det blandt andet handler om julefrokoster og overnatninger.

Hun søger i samme opslag personale til slottet. Blandt andet kok, tjener, rengøring og en chauffør.

Slottet fik hun i 2016, hvor det var en gave fra hendes mand, milliardæren Christian Kjær.