Milliardærs egne selskaber kræver millionbeløb efter konkurs

To af de fire firmaer, der kræver penge efter Nordic Waste-konkursen, ejes af mangemilliardæren Torben Østergaard, som er hovedejer af det konkursramte selskab.

DSH Recycling, der har udlejet grunden til Nordic Waste, har gjort krav for 13,3 millioner plus 60 millioner for de ejendomme, som er brudt sammen på ejendommen. Desuden er der et krav af endnu ukendt størrelse for andre ødelæggelser på grunden.

Det stod klart til mødet i Skifteretten mandag ved Retten i Aarhus.

DSH Environment, som er moderselskab til DSH Recycling, opfører yderligere et krav på 32 millioner for forskellige initiativer, som Nordic Waste satte i gang inden jordskredet.