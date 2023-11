Der udmøntes en million kroner til Klimafolkemødet i Middelfart med henblik på at understøtte Klimafolkemødet som en begivenhed med fokus på borgerrettet klimahandling og dialog mellem borgere, virksomheder og politikere.

Det fremgår af finansloven, der blev præsenteret tirsdag formiddag.



- Det er godt, at klimafolkemødet på den måde bliver understøttet. Det er for, at det bliver endnu større også nationalt, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V).