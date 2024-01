Minister efterlyser svar fra Nordic Waste-rigmand: Derfor forholder han sig tavs

- Hvorfor er han forsvundet? Hvorfor siger han ikke noget?

Sådan lød det i dag fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde om Nordic Waste-sagen.

Uffe Lyngaae, der er ekspert i krisekommunikation og direktør i kommunikationsvirksomheden Publico, har to helt konkrete bud på, hvorfor Nordic Waste og Torben Østergaard-Nielsen har valgt at tie.

- Et bud kunne være, at han har lyttet for meget til sin advokat, der har fortalt ham, at han ikke har noget juridisk ansvar, og at han ikke kan vinde noget ved at stille op til interview, siger han.

For det andet påpeger Uffe Lyngaae, at Torben Østergaard-Nielsen kun har optrådt på TV en enkelt gang og vurderer, at han gennem hele sin karriere er gået efter devisen: Den, der lever stille, lever godt.



- Han har slet ikke trænet den der muskel, som man får, når man får både gode og dårlige spørgsmål. Så står man ikke godt den dag, man bliver ramt af en storm af dårlige spørgsmål, siger han.

Helt forkert strategi

Der er også sager, hvor Uffe Lyngaae og hans medarbejdere rådgiver deres kunder til ikke at udtale sig. Alligevel mener han, at det har været den helt forkerte kommunikationsstrategi i Nordic Waste-sagen.

- Selvom de har vurderet, at det måske var den rigtige strategi i starten, så har de jo haft mulighed for at revurdere den. Hvis nu han havde pakket sine gummistøvler og var kørt til Randers for at forklare sig, så havde det måske set anderledes ud nu, siger han.

Ifølge Uffe Lyngaae er det slet ikke sikkert, at Torben Østergaard-Nielsen havde fået så stor en rolle i mediedækningen, hvis den var blevet håndteret anderledes.

- Man kunne have ladet en kommunikationschef eller en direktør stille sig frem. Men når man ikke har gjort det, så finder medierne selv ud af, hvem der er aktionæren bag, fortæller han.

Den 19. januar kom den indtil videre eneste pressemeddelelse fra Torben Østergaard-Nielsens virksomhed USTC, som ejer Nordic Waste, og den rykker ifølge Uffe Lyngaae ikke en millimeter.