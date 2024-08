En 45-årig mand fra Middelfart tog tirsdag formiddag kvælertag på en parkeringsvagt, fordi han troede, at p-vagten havde givet ham en bøde. Det skriver TV Midtvest.

Det lykkedes den forurettede p-vagt at alarmere politiet ved at trykke på sin alarmknap, og hurtigt nåede to betjente frem og anholdt motorcyklisten. Han er nu sigtet for vold.

Parkeringsvagten har det efter omstændighederne godt, men ifølge politiet noget rystet over episoden.