Mørklagt konkurs: Får Lene sin seng til 62.500 kroner?

- Hvis der er nogen penge, bliver de fordelt efter konkursordenen, og her er der en masse forskellige aktører, der ligger foran forbrugerne, som står ret langt nede på listen. De skal altså være rigtig heldige, hvis de får nogen som helst penge ud af det, forklarer Martin Bruun-Houmølle.

Af samme årsag har den fynske retsordfører Bjørn Brandenborg (S) sørget for, at flere ministre bliver opmærksomme på, at der er behov for en lovændring.

- Jeg vil rette henvendelse til justitsministeren og erhvervsministeren, som sidder med det her til daglig. Bankerne og virksomhederne skal påtage sig et større ansvar, så helt almindelige mennesker ikke skal have deres opsparing ud og hænge, siger Bjørn Brandenborg.

Tavse ejere

TV 2 Fyn har gentagne gange rakt ud til ejerne af Bolighuset Werenberg, Christoffer og Torben Werenberg. Ingen af dem har besvaret vores henvendelser.

I en pressemeddelelse, som selskabet har sendt til Fyens Stiftstidende, skriver bolighuset dog, at det var en lageroptælling, som gjorde det klart, at selskabet ikke kunne fortsætte.

- Vi har kæmpet til det sidste, men efter netop opgjort lagerstatus, står vi med endnu et regnskabsår med store tab. I tæt samarbejde med vores økonomiske rådgivere har vi i denne uge måtte sande, at vi ikke er i stand til at sikre en fremtidig bæredygtig og rentabel drift, står der i pressemeddelelsen.