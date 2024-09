Morderisk havdyr på spil omkring Fyn

Mindst to marsvin har mistet livet efter et møde med en delfin i Svendborgsund. Det dokumenterer biologer fra Syddansk Universitet (SDU), Fjord&Bælt og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i en ny videnskabelig artikel.

Forskerne har derfor sat sig for at følge samspillet mellem delfiner og marsvin i danske farvande på tæt hold med undervandsmikrofoner. Der skal holdes øje med, om marsvin bliver fortrængt. For der foregår formentlig mange flere drab end de to, mener forskerne.

I Middelfart er Teknik & Miljø-forvaltningen er bekendt med tre døde marsvin i Strib indenfor de seneste tre måneder og forventer flere døde, opskyllede marsvin i den kommende tid.