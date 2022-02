Musikfestival er tilbage efter pause: - Vi har jo savnet det her

- Jeg er vildt glad, for vi har jo savnet det her, og det har vores publikum også. Nu lykkedes det hele til sidst, og alt er godt, siger arrangør for Strib Vinter Festival Jørgen Rahbek.

Det fulde musikprogram tæller blandt andet kunstnernavne som Poul Krebs og Dorthe Gerlach.

Derudover vil der også være bands med irsk stemning, og allerede om fredagen sang blandt andet også Stribe Skoles Kor til festivalen.