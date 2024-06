Nature Waste-ejer Torben Østergaard kan vinde pris

Normalt er det positivt at modtage en pris, men det er ikke ligefrem hædrende omtale, som Middelfart-milliardæren Torben Østergaard er nomineret til.

Han er blandt tre tilbageværende kandidater, der er i spil til Journalistens Lukkethedspris, som uddeles af Fagbladet Journalisten. De to andre tilbageværende kandidater er Meta og Rigshospitalet.

"Danmarks sjetterigeste mand, Torben Østergaard-Nielsen, er kandidat på grund af sin rolle som hovedaktionær i Nordic Waste. Han har konsekvent afvist at give interview om det massive mudderskred ved Ølst uden for Randers, der ender med at koste det offentlige hundredvis af millioner kroner," skriver Journalisten.