Ni smittet i fynsk døgntilbud til børn: - Vi har iværksat alle tænkelige forholdsregler

En fynsk institution for børn med særlige behov har torsdag konstateret smitte med covid-19 hos flere medarbejdere og børn.

Der er tale om døgntilbuddet Børnehusene Middelfart, hvor i alt ni er testet positive indtil videre, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Heraf er fire af dem børn, fortæller centerchefen for Specialcenter Syddanmark, Allan Kjær Hansen, til TV 2 Fyn.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og det er desværre et tydeligt tegn på, hvor hurtigt smitten kan sprede sig. Vi har nu iværksat alle tænkelige forholdsregler for at få stoppet smittespredningen og samtidig tage bedst muligt vare på de enkelte børn, siger han.

Institutionen er hjem for ni børn og har 24 faste medarbejdere og to nattevagter. 13 medarbejdere er sendt i isolation i forbindelse med udbruddet.

Holder raske børn hjemme

Specialskoler er ikke lukket ned som almindelige folkeskoler, men for at mindske risikoen for at smitte andre elever og lærere kommer døgntilbuddets raske børn ikke i skole indtil videre.

- På børnenes vegne håber jeg selvfølgelig, at vi hurtigt kan vende tilbage til en normal hverdag. Det er også derfor, at vi har handlet og isoleret i den udstrækning, vi har, siger centerchefen.

Børnehusene Middelfart er et regionalt døgntilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område.

For at undgå yderligere spredning mellem afdelingerne har man etableret såkaldte "kiler", der sikrer at medarbejdere fra forskellige smitteniveauer ikke arbejder sammen.

Første smittetilfælde i uge 1

Det første tilfælde med coronasmitte i Børnehusene Middelfart blev allerede kendt i uge 1. Og Styrelsen for Patientsikkerhed har været inde over fra starten, fortæller Allan Kjær Hansen.

Som det ser ud nu, er der tale om én smittekæde.

- Vi kan se en linje fra den første til de efterfølgende. Det er medarbejderen, der har smittet først, der har været kæden videre til de øvrige. Men man kan ikke sige, om der har været en anden uden symptomer, der har været den første, siger centerchefen.

Med de mange hjemsendte medarbejdere er instituationen i øjeblikket nødsaget til at trække på personale fra andre afdelinger i Specialcenter Syddanmark samt et vikarbureau.

Børnene kan vende tilbage til skolen, når døgntilbuddet kan sikre fuldstændig smitteinddæmning hos og omkring det enkelte barn.