Nordic Waste-ejer bryder tavshed - "Vi har gjort det rigtige"

Efter flere måneders stilhed kommenterer en af Nordic Wastes ejere nu på sagen om jordskreddet, der har fået Rander Kommune til at politianmelde Nordic Waste for at bryde sin miljøtilladelse.

- Jeg er ikke en del af deres undersøgelse, og jeg er heller ikke en del af det, de finder. Jeg er af den overbevisning, at vi har gjort det rigtige, og at der ikke er noget at finde på os. Men vi må jo kigge på resultatet af undersøgelserne, når de kommer., slår USTC-direktør Nina Østergaard Borris fast i et interview med Berlingske.

Nordic Waste gik konkurs 22. januar i år, efter at et jordskred på den ejendom ved Randers, hvor selskabet drev sin forretning fra, truede med at begrave den nærliggende landsby Ølst og ødelægge dyrelivet i Alling Å.

I april meldte kommunen ud, at man forventer sammenlagt at bruge mellem 468,2 og 663,4 millioner kroner i forbindelse med jordskreddet. En del af pengene vil kommunen få dækket af staten.