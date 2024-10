Nordic Waste-oprydning kan lande på svimlende millionbeløb

Selvom 300 millioner kroner er mange penge, så ser regningen efter jordskreddet ved Nordic Waste ser ud til at blive billigere for Randers Kommune end frygtet, skriver Randers Amtsavis.

I april vurderede kommunen, at regningen ville løbe op i 370 millioner kroner. Men en række afværgeforanstaltninger er blevet billigere end først antaget, lyder det fra kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.



Det var i december sidste år, at tonsvis af jord begyndte at skride ved jordbunkerne hos Nordic Waste. 19. december meddelte virksomheden, at man ville stoppe med at bekæmpe skreddet og overlade opgaven til Randers Kommune. 22. januar i år blev Nordic Waste erklæret konkurs.