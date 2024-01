Nordic Waste: Påbud i kapløb med konkurs

Man kan ikke klippe håret af en skaldet, men alligevel meddelte Miljøministeriet søndag, at man opretholder et påbud om, at Nordic Waste, der begærede sig selv konkurs fredag, skal garantere for 205 millioner kroner til oprydningen efter jordskredet ved Ølst.

Samtidig har Miljøstyrelsen afgivet et tålepåbud, så der kan ryddes op hos borgerne i Ølst, hvis der er behov for at komme ind på deres grunde.

Virksomheden har til kl. 16.00 mandag til at fremlægge sikkerhedsstillelse.

- Myndighederne tager det her skridt på trods af, at virksomheden har erklæret sig konkurs. Det sker for at sikre, at vi har taget alle nødvendige skridt i processen med at forfølge vores princip og vores ambition om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

På det kommende møde i skifteretten vil staten derfor undersøge alle muligheder for, at Nordic Waste, trods en evt. konkurs kommer til at bidrage til oprydningsarbejdet.

I det seneste regnskab havde Nordic Waste en egenkapital på 16 millioner - halvdelen af formuen i likvider.

De fleste juridiske eksperter er enige om, at hovedaktionærerne ikke hæfter for selskabet, og at familien Østergaard i Middelfart derfor ikke kommer til at bidrage.

Men selskabets forsikringsselskab og eventuelle ansvarspådragende handlinger af selskabets ledelse som årsager til jordskredet, kan måske få flere midler på bordet.

Miljøstyrelsen har henvist til, at selskabet blot forlod de igangværende jordskred den 19. december 2023, og det har været oplyst, at selskabet var advaret.

Tidligere medarbejdere sagde lørdag til Radio 4, at selskabet både i foråret, sommeren og efteråret sidste år var ramt af bevægelser i jorden, der ifølge tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere var så kraftige, at man reagerede med afværgende foranstaltninger.

Staten har stillet en garanti på 205 millioner kroner til oprydningsarbejdet, men flere ministre har givet udtryk for, at de vil bruge alle juridiske muligheder for, at få pengene ind igen hos ejerne.