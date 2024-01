Nordic Waste regner med forsikringshjælp, siger advokat

Nordic Waste blev mandag formiddag erklæret konkurs i Skifteretten i Randers.

Konkursbegæringen kom, efter at staten udstedte et påbud om, at Nordic Waste skulle stille 220 millioner kroner i garanti til oprydningen efter et stort jordskred, som er sket på virksomhedens ejendom.



Du kan se interviewet med John Sommer Schmidt og Anders Hoffmann Kønigsfeldt, som begge er kuratorer i sagen, lige efter retssagens afslutning.

Her svarer de blandt andet på, hvordan forsikringsarbejdet med oprydningen kommer til at fungere.

- Vi er bekendt med, at der ligger en forsikring. Den skal vi kigge nærmere på, og se, hvad den dækker, i hvilket omfang, hvor stort et beløb den dækker, og i givet fald også hvilke krav den dækker, fortæller Anders Hoffmann Kønigsfeldt.

