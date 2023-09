Nu bliver træerne fældet i sexskov

Det er ikke en hemmelighed for de fleste, at Staurby Skov tæt på motorvejen ved Middelfart er et yndet sted for voksenleg mellem mænd.

Men det populære sexmødested bliver nu forstyrret af kommunen, der skal fælde noget af skoven.

Det oplyser den fynske LGBTQ-foreningen Lambda på sin Facebook-profil.

Ifølge opslaget skal Middelfart Kommune opføre et vandværk på stedet.

- Det er nødvendigt med et nyt vandværk, og det har på ingen måde til hensigt at indskrænke brugernes bevægelsesrum. Det er dog ikke hele skoven som fældes, oplyser kommunen i en henvendelse til Lambda.

Lambda oplyser til TV 2 Fyn, at de er glade for kommunens orientering.

- De er jo nødt til at lægge et vandværk, hvor der er vand, og vi er bare glade for, at kommunen skriver til og orienterer os. Det lyder som om, at der stadig er plads til at boltre sig, for dem der gør det, siger talsperson i Lampda Sarah Baagøe Petersen.