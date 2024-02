Ny børnetelefon for ældre har stadig første opkald til gode

Svære at nå

Lidt af hvert har været afprøvet i forsøget på at få Ældre-linjen til at gløde. For eksempel har byens social- og sundhedsmedarbejdere delt små 1.000 brochurer ud til ældre, der får hjemmehjælp. Der har også været reklamer på kommunens infoskærme - både ved indkørslen til byen og ved rådhuset.

Derudover har de frivillige selv fået familiemedlemmer og bekendte til at ringe ind for at dobbelttjekke, at det tekniske omkring telefonlinjen fungerer. Det gør det.

Kan det så ikke bare være udtryk for, at der ikke er noget behov derude?

- Det kan vi jo kun være lidt i tvivl om, i og med at der ikke er nogen, der har ringet endnu. Men vi tror egentlig på, at det er udbredelsen, det handler om. Der er jo folk, som er svære at nå, hvis ikke der er nogle pårørende, der tager fat i dem og fortæller om det, siger Erik Jørgensen.