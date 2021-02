Nyt byggeprojekt på Middelfart Havn: Men hvad skal der bygges?

Jo tættere på vandet man kan bo - jo bedre.

Derfor fortsætter de fynske kommuner også i de kommende år med at bygge på havnene og mange steder med større projekter, end man hidtil har set.

Her bygges på de fynske havne: Nyborg: Her skal der blandt andet bygges flere boliger og rekreative områder på det tidligere DSB-areal. Svendborg: Her er man ved at realisere den udviklingsplan for havnen, som byrådet har vedtaget. Assens: Her har de lavet en udviklingsplan for havnen, hvor der blandt andet skal bygges boliger. Faaborg: Her er man tæt på at realisere et stort havneprojekt omkring Slagterigrunden. Kerteminde: Her skal der bygges boliger på Nordre Havnekaj Odense: Her arbejdes der lige nu med nye store byggeplaner for Inderhavnen. Middelfart: Hele den gamle trafikhavn skal i de kommende år gerne blive til 500 nye boliger og arbejdsplads for omkring 250. Se mere

Middelfart er også gået et stort skridt videre. Hele den gamle trafikhavn skal i de kommende år gerne blive til 500 nye boliger og arbejdsplads for omkring 250. Det største byggeprojekt i kommunens historie. Helt ude ved vandkanten.

- Det skal være bæregygtigt, det skal være kvalitet, og det skal være mangfoldigt, lyder det fra Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Området til venstre, hvor lagerhallen ligger, er til et konkret byggeprojekt. Foto: Alex Syrik

I første omgang sælges 10.000 kvadartmeter til venstre på det ovenstående billede, hvor der nu ligger en lagerhal. Det er til et helt konkret byggeprojekt. Sidst på måneden går en såkaldt visionskonkurrence så i gang for resten af det store område.

Her kan arkitekter, landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og andre, der beskæftiger sig professionelt med udvikling, komme med deres bud på et byggeri til havnen.

01:54 Se tv-indslaget. Video: Fotograf: Alex Syrik Luk video

- Middelfart er et af de allermest attraktive steder at bosætte sig i de her år. Vi kan se på undersøgelser, at vi faktisk er i landets top ti, når det handler om at være et af de mest attraktive steder at bosætte sig, siger borgmesteren.

Læs også For et år siden tog det Brian 16 minutter at gå 600 meter - nu overvejer han et halvmaraton

Byudviklingsfirmaet Grandville er rådgivere for kommunen i forhold til den visionskonkurrence, der nu skal igang. Og de tror, at området kan blive noget særligt.

- Det er svært at stå her en meget kold februar dag og forestille sig, hvad det helt præcist skal blive til det her. Det er det konkurrencen skal hjælpe os til. Men alle kan se muligheder i det her, det er jeg sikker på, siger Rasmus Cassøe, der er byudvikler i Grandville.

Byggeri er allerede i gang

Lige ved siden af kommunens grund er en privat entrepenør lige gået igang med byggeriet af 55 ejerlejligheder. Ejendomsmægler Heidi Strandtoft er igang med at sælge dem, og hun tror på et marked for yderligere 450 boliger lige ved siden af.

- Jeg oplever i hvert fald, at der har været forskellige typer af mennesker indover fra hele landet, hvor det ikke lige har været det her projekt, som de vil have. Så det er godt der kommer noget mere, siger Heidi Strandtoft fra ejendomsmæglervirksomheden Estate i Middelfart

Allerede nu er halvdelen af de 55 ejerlejligheder solgt - men også andre boligtyper på havnen vil være godt, mener Heidi Strandtoft

- Jeg tror, der kan trækkes rigtig mange mennesker til Middelfart, hvis byen har noget forskellighed på havnen, siger hun.

Liv før bygninger

Havnen skal altså skabe liv for hele byen, lyder det fra Middelfart. Men det sker ikke af sig selv, mener Maria Stender, der er leder af forskningsgruppen Transformation af boliger og steder under Aalborg Universitet.

- Der findes masser af eksempler på, at man i andre områder har forestillet sig, at der ville blive myldrende liv, siger hun og fortsætter:

- Som regel, når man kigger på arkitektur visualiseringer, vrimler det med mennesker i forskellige aldre, som cykler, sejler kajak og sidder og nyder solen. Og når det så kommer til stykket, så bliver området helt tomt for liv, fordi der skal noget til, hvis det skal ske.

Læs også Hold jer fra isen: - Det er at spille hasard med eget liv

Derfor er det ifølge hende vigtigt, at livet bliver skabt, før boligerne bliver solgt.

- Det skal gerne ligge der inden boligerne, fordi når først folk er flyttet ind og har købt en ny lejlighed med en dejlig havudsigt, så vil de måske gerne have byliv, men ikke lige foran deres vindue, siger hun.

Om et halvt år kåres en vinder af visionskokurrencen, og så ved kommunen, hvem der kan arbejde videre med den helt nye bydel med frit udsyn til vand og to broer.