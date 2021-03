Nyt mountainbikespor med uventet problem: Rytter bragede ind i sexorgie

Staurby Skov, som ligger lige ved motorvejen ved Middelfart, er ikke verdens største skov.

Faktisk er den så lille, at skovens forskellige typer af gæster nu går i vejen for hinanden. Det fortæller mountainbike-entusiaster.

Jeg møder 10 -12 mænd, der er i gang med at have sex med hinanden – helt åbenlyst. Mountainbikerytter Per Strandtoft

- Det er velkendt, at skoven har været brugt af mænd, der gerne ville mødes for at dyrke sex, men vi troede nok, at problemet var lidt mindre, end det har vist sig at være, siger Chris Johansen.

Han er en af de frivillige, der har været med til at lave mountainbikespor i den lille skov nord for Middelfart. Fornylig har de etableret et nyt spor i en del af skoven, hvor der ikke tidligere har været mountainbike-spor - og det giver nu lidt udfordringer.

Chris Johansen fortæller, at både kommunen og Severin Kursuscenter, der ligger op ad skoven, er klar over dens omdømme og brug.

Derfor har man været interesseret i at finde nye måder, skoven kan bruges på.

- Ud over at der er nogen, som ikke så gerne vil se de her aktiviteter, så er der også et problem med, at der bliver svinet meget af dem, der bruger skoven til de her ting, siger Chris Johansen.

Stødte på orgie

Der er mange mountainbike-ryttere, der bruger sporene i Staurby Skov. En af dem er Per Strandstoft.

På sin mountainbike-tur søndag eftermiddag ville han prøve det nye spor, og her blev han meget konkret opmærksom på, at der stadig er folk, der mødes for at have sex i skoven.

På turen rundt på sporet undrede han sig over, at der gik mange mænd søgende rundt i skoven.

- Og så går det ret hurtigt op for mig, hvad der foregår. Jeg ser fem mænd, der er i gang – helt bogstaveligt talt. Og da jeg kommer rundt, kører jeg nærmest ind i to mænd, der står under en meter fra sporet og har sex helt åbenlyst, fortæller Per Strandstoft.

Staurby Skov udgør ikke et kæmpe areal, og derfor kan der også være problem med plads til alle aktiviteterne i området. Foto: Privat

Han understreger, at han ikke bliver krænket af mænd, der har sex med hinanden, men alligevel påvirker situationen ham.

- Det var meget voldsomt og meget åbenlyst. Jeg møder 10-12 mænd, der er i gang med at have sex med hinanden – helt åbenlyst. Det er faktisk ikke særlig sjovt, siger Per Strandstoft.

Han kørte et par omgange på sporet, og så kørte han væk fra den del af skoven.

- Jeg er en almindelig voksen mand, og har ikke problemer med mænd og sex – men jeg blev sgu lidt stødt af det, siger han.

Håber på ændring

Chris Johansen siger, der er en mulighed for, at tiden vil kunne gøre noget ved problemet med skovens to forskellige typer brugere.

- Det ’blå’ spor er ret nyt, og det er først efter nytår, at det er blevet forbundet til de andre. Derfor kan det være, at de mænd, der kommer der, med tiden vil søge væk.

Han understreger, at mountainbikerne ikke er ude på at skræmme nogen væk fra skoven, og at det for ham er ligegyldigt, om det er mænd, kvinder eller begge dele, der mødes der for at have sex. Han vil helst bare ikke se det.

Det samme mener Per Strandstoft. Derfor tænker han nu at holde sig væk fra den del af skoven, der ifølge ham bliver kaldt 'Bøssernes Paradis'.

Men hvorfor er det spor der overhovedet, når man allerede inden vidste, at det her foregår?

- Præcis. Hvorfor har ingen rakt hånden i vejret og sagt ’hey’. Jeg har den dybeste respekt for dem, der bruger deres fritid på, at jeg kan køre mountainbike. Men her er der sket en fejl.

- Vi ejer jo ikke skoven. Men der er sket en fejl med at åbne et spor i en skov, hvor man ved, at der foregår det her. Lige meget hvor meget jeg gerne vil rose de frivillige, der gør et fantastisk arbejde, så er det spor en dårlig ide. Det har skabt en konflikt, som kunne have været undgået. Men vi står med et problem. Også hvis vi vil have vores unge mennesker til at køre på det her spor. Det kan de jo ikke, siger Per Strandstoft.

- Jeg har ikke lyst til at vi skal ’overtage’ deres område. Vi har ikke nødvendigvis mere ret til at være der, end de har. Så jeg tænker at holde mig væk fra den del af skoven fremover, uddyber han.

Fyns Politi med råd

Hos Fyns Politi oplyser man, at der egentlig først er tale om en ulovlig handling, når der er nogen, der med fortsæt har forsøgt at blufærdighedskrænke.

- Når der er tale om et nyt mountainbikespor, så kan det jo godt virke til, at de mænd ikke har været opmærksomme på, at der er andre i den del af skoven nu, siger vagtchef Kenneth Taanquist, som uddyber:

- Derfor skal man bare ringe til os, hvis man oplever noget. Så kan vi køre ud og tage en snak med dem. Hvis de har færdedes derude i mange år, så skal de også lige indse, at der er en øget trafik i det område.

Chris Johansen og de andre frivillige er i samarbejde med kommunen også i gang med at lave en såkaldt teknikbane, hvor mountainbikekørerne kan øve forskellige ting på deres cykler.

Og det er også en bane, som kommer til at ligge tæt på det område, hvor folk er stødt på de seksuelle eskapader.

Nu håber Chris Johansen bare, at tid vil dæmme op for de uønskede møder, så cykling og sex fremover kan holdes adskilt.