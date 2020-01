Nyt museum vil have færre fordomme om usynlig sygdom

En ny museumsoplevelse i Middelfart er kommet nærmere virkeligheden, efter regionsrådet har besluttet at give 500.000 kroner fra regionens kulturpulje til en del af projektet.

Museet kommer til at ligge i sammenhæng med Psykiatrisk Samling, der er en udstilling på det tidligere Middelfart Sindssygehospital, som viser hverdag og vilkår på institutionen fra 1888 til nedlæggelsen i 1999.

Museet skal være med til at gøre os klogere på, hvad det egentlig er - for det er jo en usynlig sygdom. Og det kan være rigtig svært at forstå Maiken Rude Nørup, museumsleder

Det er meningen, at det nye museum skal åbne i 2022 og være med til at give større indsigt og færre fordomme om psykisk sygdom.

Det kommende psykiatrimuseum kommer til at høre under Middelfart Museum. Her er der begejstring over den politiske beslutning om at støtte projektet økonomisk. Tilskuddet på de 500.000 kroner fra Region Syddanmark går til projektet, der i alt har et budget på op mod 50 millioner kroner.

- Det er altid godt for et projekt, når der er interesse fra regionen for at støtte. Det kan være med til at åbne flere døre, og det er der brug for, for det er et stort og ambitiøst projekt, siger Maiken Rude Nørup, der er museumsleder på Middelfart Museum.

Vigtigt tilskud

Museumslederen forklarer, at det nye museum skal gøre os klogere på, hvordan vi rent historisk har opfattet og behandlet psykisk syge.

- Og i den kontekst skal det gøre os klogere på, hvordan vi ser på området i dag - også i forhold til behandling, siger Maiken Rude Nørup.

Fynske projekter modtager midler fra kulturpuljen I alt har regionsrådet bevilget 2,5 millioner kroner fra regionens kulturpulje til 14 kulturprojekter. Følgende seks er fynske projekter: ”Feber”, ansøgt af Odense Bys Museer, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kroner.

”Operaen i Svendborg”, ansøgt af Operaen i Svendborg, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kroner.

”100 år med kulturarv”, ansøgt af Harteværket, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr.

”Carl Nielsen Genforeningskoncert”, ansøgt af Faaborg-Midtfyn Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kroner.

”MIND og MINDWALK”, ansøgt af Middelfart Museum, modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kroner.

”Mad & Fællesskab”, ansøgt af Foreningen for Kulinarisk Sydfyn, modtager tilsagn om tilskud på 259.000 kroner. Se mere

Museet bliver opdelt i i to dele, Mind og Mindwalk. Mind vil rumme udstillinger sindssygehospital, og Mindwalk, som er den del, der støttes med midler fra kulturpuljen, er en mere sanselig oplevelse i de tidligere portørgange under hospitalet med lyd og lys og andre effekter.

- Mindwalk er et anderledes og unikt kulturtilbud, som jeg tror kan være med til skabe øget synlighed for regionen. Og så er det med til at understøtte den nye strategi for udvikling her i regionen, hvor vi blandt andet har fokus på at fremme borgernes mentale sundhed og trivsel. Her kan en anderledes formidling som Mindwalk være med til at skabe større forståelse og indsigt om psykisk sygdom, siger Søren Rasmussen (DF), der er formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Læs også Penge til både redningsveste og psykiatri: Fynske projekter får donation på 3,5 millioner

Middelfart Sindssygehospital var i sin tid et stort hospital, der behandlede 1.250 patienter ad gangen, da det var størst. Bygningen ejes af Middelfart Kommune, der stiller den til rådighed for museet.

- I den bygning vil vi lave de traditionelle udstillinger, men også med rum til forskellige brugergrupper, patientforeninger og pårørendeforeninger. Det tror vi kan skabe noget synergi, så vi kan komme tættere på de grupper og udveksle viden om både historie og nuværende problemstillinger, uddyber Maiken Rude Nørup.

Museets anden del skal tale til sanserne og give en form for kropslig oplevelse af psykisk sygdom.

- Det skal være med til at gøre os klogere på, hvad det egentlig er - for det er jo en usynlig sygdom. Og det kan være rigtig svært at forstå, siger museumslederen.

Foto: Middelfart Museum