Økonomisk krater efter møbelkonkurs: Solgte møbler på livet løs dagen før medarbejderne blev sendt hjem

Ifølge partner og insolvensadvokat i Andersen Partners, Anders Hvidberg Plum, er det dog vigtigt at få kortlagt omstændighederne op til en konkurs for at kunne vurdere, om sælgeren er i ond tro.

- Det er en balancegang. For på den ene side er det jo godt, at virksomheden får penge i kassen. En virksomhed i drift kan få flere penge for for eksempel møbler end en virksomhed, der skal sælge ud under en konkurs. På den anden side er det vigtigt at vide, om indehaveren har solgt med en viden om, at kunderne ikke fik deres betalte varer. For at undgå den situation kan sælgeren sørge for, at den solgte vare kan identificeres med et skilt eller en seddel, der oplyser om, hvem varen er solgt til, og at den er betalt, siger Anders Hvidberg Plum.

Det er et arbejde, der nu påhviler Focus-advokat Morten Elbrønd, der er kurator i boet.

Under alle omstændigheder er der nok ikke gode økonomiske udsigter for kunder, der har betalt for møbler, som de ikke har fået.

For køen af kreditorer er lang.