Omfattende energipark droppes efter protester

Tre store vindmøller på hver 150 meter og et næsten 100 hektar stort solcelleanlæg. Det var planen for et ansøgt projekt ved Rolund og Nørre Aaby, der skulle være med til at gøre Middelfart Kommune selvforsynende med vedvarende energi frem mod 2030.

Men kommunen må søge andre muligheder i de bestræbelser, for fredag lød det i en pressemeddelelse fra Middelfart Kommune, at man har set sig nødsaget til at droppe planerne.

Tilbage i begyndelsen af marts besøgte TV 2 Fyn en af de naboer, der ville blive berørte af den kommende energipark. Her var utilfredsheden til at tage at føle på. Og ifølge pressemeddelelsen fra kommunen lægges der da også vægt på, at blandt andet dialogen med borgerne har ført til beslutningen om at lukke ned for projektet.