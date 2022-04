Påskefrokost byttet ud med motorsport: - Der sker et eller andet, når maskinerne starter

Speedway-entusiasterne havde set frem til at komme ud under åben himmel for at se motorsport, for det er "altid specielt med speedway", lyder det.

Her er farten og spændingen omdrejningspunktet, og det kan håndbold og fodbold langt fra måle sig med.

- Nej, vi render da ikke efter sådan en bold. Den sparker de jo bare væk igen. Hvorfor? Det er mere spændende med speedway, siger fremmødte speedway-fan Jørna Feltendahl.

Under kvalifikationsløbet gik Fjeldsteds A-kører Peter Kildemand desværre ikke videre. Det gjorde derimod klubbens B-kører Frederik Jakobsen, der dermed fortsat har mulighed for at komme til EM og VM i speedway.

