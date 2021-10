Partier lover igen, at man ikke vil lukke skoler

Det er ti år siden, der sidst blev lukket skoler i Middelfart. Det skete, da Tanderup Skole og Aulby Skole i 2011 blev bedt om at dreje nøglen om af den daværende kommunalbestyrelse.

Og perioden uden skolelukninger ser ud til at kunne fortsætte et stykke tid endnu.

I hvert fald har spidskandidaterne fra henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og SF givet håndslag på, at de i den kommende valgperiode lader skolestrukturen være, som den er i dag.

- Det er ikke en evighedsgaranti, men det handler om at give de helt små skoler arbejdsro til at udvikle sig og gøre sig attraktive, siger Morten Weiss-Pedersen (K).



Konservative og SF har ellers tidligere været åbne over for idéen om at kigge på fremtiden for Båring Skole og Fjelsted-Harndrup Skole, mens Venstre i 2019 også åbnede døren på klem for at kigge på skolestrukturen.