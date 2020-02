Pas på: Klint er på vej i bæltet

Galsklint ved Dyrehaven i Middelfart er ikke helt som den plejer at være. Et stykke af stien er nemlig blevet spærret af med rødt-hvidt minebånd.

Det skyldes tydelige revner i klinten. Det betyder, at der er risiko for, at klinten skrider - eller nærmere -styrter i havet.

- Grunden til, at vi ser de voldsomme revner er, at vi har fået rigtig, rigtig meget regn det seneste stykke tid, fortæller naturvejleder Annette Weiss, Middelfart Kommune.

Ifølge DMI er denne februar den mest nedbørsrige februar, der er registreret siden 1874 - og det er selvom måneden endnu ikke er slut.

Og netop de store regnmængder påvirker lerlagene i jorden i klinten.

- I området her er der plastisk ler i undergrunden. En af de egenskaber, som det plastiske ler har, er, at det kan suge rigtig meget vand, forklarer Annette Weiss.

Hun forklarer videre, at det plastiske ler bliver til mudder, og så opstår faren for, at klinten begynder at skride ud i Lillebælt.

Stien langs klinten er afspærret for at sikre, at ingen personer risikerer, at skride med klinten i Lillebælt.

Fakta: Den vådeste februar DMI nogensinde har målt Februar har været den vådeste, DMI nogensinde har målt. Det stod klart søndag klokken 15, hvor den hidtidige rekord for februar fra 2002 blev tangeret med 109,4 millimeter - og siden er der faldet yderligere regn.​​​ Dermed er måneden den vådeste februar, siden DMI begyndte at måle i 1874, oplyser DMI. Nedbørsrekorden kommer i forlængelse af flere andre vejrrekorder de seneste år. For eksempel blev 2018 den varmeste nogensinde i Europa. Se mere