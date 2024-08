Pengene er lige meget for 69-årig tømrermester: - De unge fortjener et diskotek i byen

- Det kan vi simpelthen ikke være bekendt

Som snart 70-årig havde han egentlig lagt nattelivet bag sig lang tid forinden. Men efter flere år, hvor han forgæves havde prøvet at forpagte Ghosts tidligere lokaler ud, tog han et valg.

- Nu skal det være. Nu gør vi et eller andet. Giver et eller andet tilbage for alt det, som verden nu engang har været god ved mig.



For Peter Juul Hansen mener ikke, at det kan passe, at Middelfart ikke har nogle gå i byen-steder til de unge.

- Slet ingenting. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger han.

- Man kan ikke bare sige, at man skal køre og pendle efter at gå på diskotek. Det er altså no go. Man skal have en god begyndelse og noget, man kan sidde som 50-60-70 år og tænke tilbage på, at nej, hvor havde man det hyggeligt, fortæller Peter Juul Hansen.