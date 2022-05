Per holder sig væk fra fynsk skov efter uventet sexorgie - men foregår det stadig derude?

Det har ikke været nogen hemmelighed blandt de lokale og særligt interessede, at Staurby Skov tæt på motorvejen ved Middelfart blev brugt af mænd, der gerne ville mødes for at dyrke sex.

I forlængelse af at der blev etableret et nyt mountainbikespor i den lille skov opstod der for et års tid siden et problem i skoven.

Per Strandstoft mødte på sin tur gennem skoven 10-12 mænd, der var i gang med at dyrke sex med hinanden, og det har fået ham til at holde sig væk fra skoven og det nye mountainbikespor.

- Jeg cykler stadig på mountainbike, men jeg cykler ikke derude, siger Per Strandstoft.

- Jeg synes ikke, jeg har lyst til at løbe ind i det igen. Folk skal have lyst til at dyrke sex derude, hvis de har lyst, men jeg synes ikke, det er foreneligt med, at der også køres mountainbike, forklarer han.

Børn på mountainbike i skoven

Selv om han understreger, at han intet har imod mænd, der åbenlyst dyrker sex i en skov, mener han ikke, det er hensigtsmæssigt, at man kører på mountainbike med sine børn i et område, hvor der regelmæssigt foregår sexorgier.