Mand død i voldsom brand på Fyn

En person er indebrændt i et hus i Nørregade i Ejby. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV 2 Fyn.

Der var to personer til stede i huset, da branden startede natten til torsdag. Den ene person slap ud.

Politiet kan endnu ikke give flere oplysninger om, hvem der er død i branden, eller hvem der slap ud. De pårørende er underrettet.

Opdatering Politiet oplyser, at det er en mand, der er død. En kvinde slap ud fra branden.

Stadig flammer

Politi og brandvæsen fik anmeldelsen om branden klokken 03.42. Selv om brandfolkene har kontrol over branden, er ilden endnu ikke slukket, oplyser Steen Nyland ved halvsekstiden torsdag morgen.

- Vi arbejder derude endnu, og brandvæsenet er i gang med efterslukning, siger Steen Nyland.

Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsbranden. Der er voldsomme skader på huset, og videooptagelser fra branden afslører, at flammerne stod ud gennem taget.

Politiets efterforskere vil i løbet af torsdagen undersøge huset yderligere.

