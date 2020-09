Pølsetarme og brusebad: Danmarks bedste klimaiværksætter skal kåres

Klimafolkemødet i Middelfart har mange debatter, diskussioner og taler. Men det byder også på en vaskeægte konkurrence med en stor økonomisk gevinst til vinderen.

Klima Boost 2020 hedder konkurrencen, og her skal man finde årets bedste klimaiværksætter.

Kendisser fra Klima-Danmark er i panelet, og landets seks regionale erhvervshuse har knoklet for at finde hver en værdig repræsentant til finalen.

En del af folkemødet

Det er Middelfart Sparekasse, der står bag Klima Boost i samarbejde med de seks erhvervshuse, og det er altså en del af programmet ved Middelfarts klimafolkemøde.

Den opgave lykkedes erhvervshusene til fulde med, for det var et stærkt og bredt felt, som en jury har skåret ned til seks finalister. Fredag 4. september skal de på scenen og præsentere deres forretning for en fem mand stor jury.

International succes

- Feltet af kandidater var meget stærkt – der er gang i mange spændende ting, som både er til gavn for miljøet og kan blive gode forretninger for både den enkelte og hele Danmark. Ét af kriterierne for at komme i betragtning til prisen er nemlig skalérbarhed, og de seks finalister har alle en forretning, som har potentiale til at blive en succes også uden for landets grænser, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Martin Baltser synes selv, der er meget fokus på den grønne omstilling, til gengæld synes han ikke, at man har set så mange af de gode forretningsmuligheder endnu.

- Vi kan se, at de er derude i stort tal, så lad os da få dem frem i lyset til inspiration for andre – og fælles stolthed over, at så mange tør tage kampen op med de store, globale udfordringer, siger Martin Baltser.

Kendte i panelet

Panelet, der skal finde årets klimaiværksætter består af Signe Wenneberg, forfatter og klimaaktivist, Steen Hildebrandt, professor emeritus og formand for 2030-panelet, Heidi Boye, landechef for Too Good to Go, Tommy Ahlers, klimaordfører (V), tidligere minister, iværksætter og investor og Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening.

Finalen livestreames

Den store finale skulle egentlig have været afholdt udendørs på scene med masser af publikum. Men på grund af corona er den nu rykket indenfor i Middelfart Sparekasse med et beskedent publikum. Til gengæld kan man følg med hjemme fra skrivebordet. For det hele livestreames fredag eftermiddag:

LIVESTREAM: Følg finalen i Klima Boost 2020