Politianmeldelser af dyreejere eksploderer - gemmer på et mørketal

Dyrenes Beskyttelse har aldrig før anmeldt så mange sager til politiet som i 2023. På Fyn var der 22 anmeldelser, hvorimod der i 2022 kun var 15.

Men særligt ét forhold gør det svært at stille dyreejere til ansvar for forbrydelser mod en populær dyregruppe - nemlig katte, som ikke er mærket. Det betyder ifølge internatleder, Lene Frahm, at antallet af efterladte dyr i virkeligheden kan være meget højere.

- Der er ingen tvivl om, at tallet er meget højere. Der findes et mørketal derude, og det er fordi, mange af de her dyr, som for eksempel bliver efterladt i kasser og plastikposer, som ikke er mærket, dem bruger vi ikke tid på at anmelde, fortæller Lene Frahm. Høre mere i videoen ovenover.