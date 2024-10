Politiet advarer om kriminelle på spil i fynsk by

Tirsdag eftermiddag advarer Fyns Politi om, at der i øjeblikket er kriminelle på spil i Middelfart.

Ifølge politiet ringer de og udgiver sig for at være fra en bank og oplyser, at vedkommendes kort er blevet misbrugt. Derfor vil de sende en fra banken hjem for at hente kortet, kode og eventuelt smykker i sikkerhed.

Ifølge Fyns Politi er det en fremgangsmåde, banker aldrig vil benytte sig af. Borgere opfordres til at advare de ældre i familien. Mandag lød det fra Midt- og Vestjyllands Politi, at pårørende opfordres til at tage en snak med de ældre om at blive udeladt fra telefonlisterne.