Politiet beder om hjælp: Poul har brug for sin medicin

- Vi gør hele tiden eftersøgningen større og større, og har sat hunde og droner ind. Og vi overvejer kraftigt, at få en helikopter i luften, fortæller vagtchef ved Fyns politi, Milan Holck Nielsen.

Fyns Politi var hurtigt ude med efterlysningen. Og det er der en væsentlig årsag til:

- Han har brug for sin medicin. Og det er varmt, og der er derfor risiko for dehydrering, siger Milan Holck Nielsen.

Vagtchefen oplyser, at den 82-årige Poul ikke har fået noget at spise siden morgenmaden og skulle have haft sin medicin.

Så der er risiko for, at han er blevet dårlig og har lagt sig et sted.

- Jeg vil gerne komme med en opfordring herfra til folk om, at kigge i skuret, på matriklen og i de nære omgivelser i det hele taget. Det vil være en hjælp for os, siger Milan Holck Nielsen.

Poul Henning Jørgensen er velgående og kan hurtigt komme vidt omkring. Politiet har således også været i Brenderup, hvor Poul senest havde adresse.

- Det er dog temmeligt langt fra Gelsted, og det er ikke sikkert at han kan finde dertil, siger vagtchefen.

Politiet har bedt taxaer og busser om at holde øje udkig efter den 82-årige.

Oplysninger om Poul Henning Jørgensen kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.