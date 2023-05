Politiet efterlyser dyttende vidne i sag om voldsomt knivoverfald

Politiet vil konkret gerne i kontakt med personen i en mindre rød bil, der holdt på modsatte side af krydset på Brovejen. Vedkommende begyndte at dytte voldsomt under episoden, hvilket angiveligt fik de tre personer til at stoppe deres forehavende og køre væk fra gerningsstedet ad Brovejen i Østlig retning.

Fyns Politi er også meget interesserede i at høre fra andre vidner, som har set eller hørt noget i relation til voldsepisoden. Fyns Politi kan kontaktes på 114.