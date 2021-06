Politiet er massivt tilstede: Person har forskanset sig i politikontor i Middelfart

Gerningsmanden befinder sig formentlig stadig i bygningen, og det er uvist om vedkommende er bevæbnet, oplyser vagtchef Milan Holck Nielsen til TV 2.

Et vidne fortæller ved halvsyv-tiden til TV 2 Fyn, at der løbende kommer flere betjente til stedet, og at flere er svært bevæbnet.

Vidnet fortæller også, at hele området omkring Nytorv er spærret af og at der brandbiler og ambulancer på stedet.