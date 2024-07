Politiet jagtede vanvidsbillist fra Taulov til Middelfart

Natten til søndag blev en mand sigtet for vanvidskørsel, da han ikke var villig til at stoppe bilen, lavede hårde, bevidste opbremsninger foran politibilen og kørte hele vejen fra Taulov i nærheden af Fredericia og til Middelfart.

Det skriver TV Syd, der har snakket med vagtchef hos Sydøstjylland Politi, Rune Nielsen.

Politiet havde forsøgt at standse billisten, men det var han ikke villig til. Det endte altså med en eftersættelse over Lillebælt, en sigtelse for vanvidskørsel og en konfiskering af hans bil.

Manden havde desuden heller ikke kørekort.